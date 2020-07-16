В Саранске 19-летний автомобилист сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе

В Саранске водитель легкового автомобиля сбил несовершеннолетнюю девочку.

Вечером 15 июля 19-летний парень, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-2107, проезжая мимо дома №1, расположенного по адресу – улица Волгоградская, совершил наезд на 13-летнюю девочку. Последняя пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске водитель иномарки сбил мужчину на пешеходном переходе.

Источник: гибдд.рф