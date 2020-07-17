Гороскоп на 18 июля: Тельцы получат массу приглашений, Весы могут себя побаловать, а Водолеи погрузятся в проект глубже, чем хотели бы

Овен

Овны могут начать «душить» своей чрезмерной заботой своих родных и близких, поэтому звезды советуют ослабить хватку.

Телец

В этот день Тельцы получат массу приглашений, но посетить следует только те мероприятия, которые вам действительно нравятся.

Близнецы

Важные сообщения из финансовой сферы могут поступить к Близнецам в этот день. Звезды советуют отметить это событие на свежем воздухе.

Рак

Чувственная сторона Раков, скорее всего, проявит себя в этот день. Романтические встречи интенсивны и страстны, поэтому выделите для этого достаточно времени.

Лев

В этот день у Львов могут родиться гениальные идеи по заработку дополнительных денег. Правда, пока что вы не сможете реализовать задуманное.

Дева

Девы окажутся в этот день в нужном месте и в нужное время, чтобы встретить особенного человека. Вы определенно не ожидаете этой встречи, но от судьбы не уйти.

Весы

Хороший день, уверяют звезды, для покупки новой одежды или для того, чтобы сменить прическу. Выйдите в свет и побалуйте себя – это скорее необходимость, чем роскошь.

Скорпион

Кто-то из окружения Скорпионов будет обеспокоен в этот день и будет нуждаться в вашей помощи. Вы способны успокоить гнев других, и опосредовать аргументы.

Стрелец

Стрельцы будут особенно привлекательны, а ваша естественная и любящая натура будет дарить тепло и свет избраннику, с которым запланирован романтический вечер.

Козерог

Козерогов могут попросить вас об одолжении, и хотя вы не захотите помогать этому человеку, вы по какой-то причине сделаете то, о чем вас попросили.

Водолей

В этот день Водолеи могут оказаться вовлеченными в проект, который вызывает у вас гораздо больший интерес, чем обычно. Вы можете погрузиться в него глубже, чем хотели бы.

Рыбы

Не позволяйте задержкам заставлять вас бояться, Рыбы. Смело ведите своей проект к завершающей точке, правда, это может потребовать больше усилий, чем вы думали.

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