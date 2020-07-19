Гороскоп на 20 июля: Близнецы пожинают плоды прошлых усилий, Девы будут переполнены физической энергией, а Рыбам нужно разобраться с бизнесом и финансами

Овен

У Овнов могут появиться новые возможности для повышения своего профессионального статуса. Открывающиеся перспективы сулят улучшение бизнеса и увеличение дохода.

Телец

Беспокойный день ожидается для Тельцов, которые будут переполнены физической энергией, но никак не смогут дать ей выход.

Близнецы

Хотя текущие вопросы бизнеса и денег Близнецов могут натолкнуться на препятствия, в этот день вы будете пожинать плоды прошлых усилий.

Рак

В этот день сила убеждения Раков находится на рекордно высоком уровне. Это хороший день, чтобы попросить поднять вам зарплату или продвинуть новый проект.

Лев

Звезды уверены, что Львов ждут успехи в бизнесе и финансах. Долгосрочные вложения могут наконец окупиться, также на вашем пути могут появиться новые возможности.

Дева

Физической энергии у Дев в этот день будет в изобилии, поэтому у вас есть все, чтобы позаботиться о делах, а затем успеть заняться тем, что вам нравится.

Весы

В этот день Весы могут изучать новые для себя практики, при этом большая часть полученных знаний будет очень часто использоваться вами в дальнейшем.

Скорпион

Скорпионы, будьте готовы усердно работать над тем, чтобы воплотить свои мечты в реальность. Успех определенно в пути, но он может приближаться не так быстро, как хотелось бы.

Стрелец

Стрельцам вы этот день может быть труднее, чем обычно, проснуться. Личное или профессиональное давление может вызвать чувство обреченности, но не попадите в эту ловушку.

Козерог

В этот день Козероги внезапно осознают, насколько много у вас незавершенных дел, которые вы могли и должны были сделать уже давно. Решить все проблемы поможет четкий план действий.

Водолей

Решение деловых и финансовых вопросов в этот день откроет перед Водолеями многообещающие перспективы. Вечером запланируйте ужин с любимым человеком.

Рыбы

Рыбам следует уделить немедленное и всеобщее внимание вопросам, связанным с бизнесом и финансами. Это может вас разочаровать, но решение имеющихся проблем откроет вам путь для движения вперед.

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