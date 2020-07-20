Гороскоп на 21 июля: Ракам нужен хороший план действий, Львы будут очень общительны, а Водолеи должны позаботиться о себе

Овен

Овны должны будут постоять за себя и сказать то, что должны услышать нужные люди. Ваша точка зрения обязательно должна прозвучать в этот день.

Телец

Ужасное чувство, что выполнять работу вам мешает какое-то препятствие, будет преследовать Тельцов весь день. С самого утра расскажите всем о своих намерениях.

Близнецы

Вам не терпится принять меры, Близнецы, особенно когда речь идет о делах сердечных. Будьте осторожны, советуют звезды, и не действуйте слишком поспешно.

Рак

Даже агрессивный характер Раков не поможет в этот день в деле достижения ваших амбициозных целей. Стоит заранее придумать хороший план действий.

Лев

Львы склонны быть более разговорчивыми, чем обычно. Не стесняйтесь высказывать свое мнение, даже если придется выслушивать не всегда приятные комментарии.

Дева

Возможно Девам захочется попробовать новый путь, который расскажет всем о вашей жажде приключений. Важно уравновесить это желание реалистичным планированием.

Весы

Пока окружающие вас люди будут двигаться к своим целям, звезды советуют Весам постоять в сторонке и понаблюдать. Учиться лучше на чужих ошибках, чем на своих.

Скорпион

Активные Скорпионы, вероятно, почувствуют в этот день необходимость взять на себя ответственность за определенные отношения. Уделите достаточно времени планированию.

Стрелец

Стрельцы могут обнаружить, что ваши недавние действия на любовном фронте были не особенно уместными. Вы шли на компромисс, чтобы получить желаемую картинку, видимость, но не меняли реальность.

Козерог

Звезды советуют Козерогам передать бразды правления от разума сердцу. Пришло время ощутить то, что вы давно и тщетно силитесь понять.

Водолей

Водолеям следует позаботиться о своих нуждах в этот день, вместо того, чтобы пытаться удовлетворить потребности других, говорят звезды.

Рыбы

У Рыб хорошо идущие дела в любви и романтике, внезапно могут вылететь огромную яму на дороге – не пропустите годовщину, день рождения и другую важную дату.

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