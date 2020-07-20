В Мордовии из-за пожарной опасности объявили оперативное предупреждение на 21 июля

В Мордовии было объявлено оперативно предупреждение на 21 июля из-за пожарной опасности.
Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что 21 июля местами по республике ожидается пожарная опасность лесов четвертого класса горимости.
Следует уточнить, что опасность ожидается в шести районах Мордовии, среди которых Чамзинский, Большеигнатовский, Дубенский, Ардатовский, Атяшевский, Большнберезниковский.
По информации, которая была опубликована пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru