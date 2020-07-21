В Краснослободском районе в ДТП с участием мопеда и легковушки пострадали два подростка

В Краснослободском районе произошло ДТП с участием мопеда и легкового автомобиля, в результате которого пострадали два подростка.

Инцидент произошел вечером 20 июля в селе Новая Карьга. На улице Краснооктябрьской 16-летний водитель мопеда марки Vento во время совершения обгона врезался в легковой автомобиль марки «Лада-Гранта», который поворачивал направо.

Водитель мопеда был госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы. Также в данное медицинское учреждение доставлялся 15-летний попутчик парня, но он был отпущен после оказания необходимой медицинской помощи.

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Источник: гибдд.рф