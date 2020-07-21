Гороскоп на 22 июля: Овны захотят выделиться из толпы, Весы должны идти своим путем, а Рыбам нужно научиться любить себя

Овен

В этот день Овнам захочется выделяться из толпы яркими, выразительными цветами – даже розовая шляпка с перьями придется ко двору.

Телец

Независимо от точной причины недовольства Тельцов, вам захочется провести изменения, чтобы добиться прогресса, но для этого может потребоваться что-то разрушить.

Близнецы

Фантазия Близнецов будет работать на полную мощность – в этот день вы склонны придумывать оригинальные идеи, которые могут быть революционными.

Рак

У Раков могут быть отличные идеи, но в это день у вас будет мало терпения, чтобы воплотить их в жизнь. Запишите все ваши интересные мысли.

Лев

Львы могут гордиться собой, поскольку вы всегда знаете правильный путь. Однако будьте открыты для происходящих вокруг изменений, чтобы вовремя выбрать новый курс.

Дева

Звезды советуют Девам не подавлять свою оригинальность и всегда выделяться из толпы, даже если на вас будут указывать пальцем.

Весы

Не стесняйтесь идти своим путем, Весы, независимо от того, что другие говорят или думают об этом. Не уступайте только для того, чтобы угодить даже своим близким.

Скорпион

Этот день может преподнести Скорпионам несколько эмоциональных сюрпризов. Звезды советуют вам воспринимать все как должное и ничему не удивляться.

Стрелец

Стрельцам нужна эмоциональная свобода, уверены звезды. Возможно, вы чувствуете, что вами манипулируют, поэтому постарайтесь дистанцироваться.

Козерог

Звезды советуют Козерогам пересмотреть поведенческие шаблоны и определить те, которые работают или не работают именно для вас.

Водолей

Водолеи в этот день могут захотеть избавиться от чужого эмоционального багажа, который мешает вам вздохнуть полной грудью.

Рыбы

Самая важная любовь – это любовь к себе, говорят звезды Рыбам, которые будут раздражаться по любому поводу, хотя корнем проблемы является ваше одиночество.

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