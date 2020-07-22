Народные приметы на 23 июля подскажут, будет ли в ближайшее время хорошая погода

Народные приметы на 23 июля помогут определить, порадует ли в ближайшее время погода теплыми и солнечными днями.

Несколько веков назад, когда прогноз погоды составлялся исключительно в чертогах памяти, запомнившей, как чередуются разновидности метеорологической обстановки, было сформулировано правило, гласящее, что гроза, наблюдающаяся в ночь на 23 июля, предвещает хорошую погоду.

Если утром 23 июля можно увидеть обилие ряски, год будет удачным для крестьян, поскольку принесет богатый урожай.

Гром в этот день народные приметы называют сигналом о приближении дождливой погоды.