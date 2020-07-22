Гороскоп на 23 июля: Тельцы должны исполнить данные обещания, Львам пора подводить итоги, а Козероги могут расслабиться и отдохнуть

Овен

Все будет происходить по вашему сценарию, уверяют звезды Овнов. Будьте уверены в себе и своих решениях. Покажите людям, что вы можете быть лидером.

Телец

В этот день Тельцы должны исполнить данные обещания. Следует быть осторожнее в высказываниях, иначе может выйти так, что вы не сможете сделать обещанное.

Близнецы

Не падайте духом, Близнецы. Не всегда нужно менять курс, если впереди образовалось препятствие, иногда достаточно сбавить скорость.

Рак

Ракам в этот день нужно будет ударно поработать. Оставьте игры на вечер, иначе они вас только отвлекут от создания запасов на ближайшее будущее.

Лев

Отличный день для подведения итогов и определения того, что у вас есть, Львы. Также нужно спланировать ваши действия на ближайшую перспективу.

Дева

Звезды говорят, что в этот день хорошо собирать данные для нового проекта, которым Девы планируют заняться в ближайшее время.

Весы

Мечтания являются важной частью существования представителей знака Весы, но всегда наступает момент, когда вы должны столкнуться с реальностью.

Скорпион

Скорпионам следует прекратить тратить силы вещи, которые не имеют никакого отношения к вашей жизни, уверяют звезды. Ставьте перед собой задачи и идите к цели.

Стрелец

В этот день Стрельцы могут наслаждаться своими проектами, которые подарят позитивное настроение не только вам, но и окружающим вас людям.

Козерог

Не думайте, Козероги, что вам нужно быть активными все время. Дайте себе отдохнуть и направьте свою энергию для решения внутренних проблем.

Водолей

Водолеям звезды советуют «заземлить» свои эмоции, чтобы обрести большую стабильность в своей жизни. Уважайте природу, осознайте себя ее ребенком.

Рыбы

Ответственными за порядок в доме в этот день звезды назначили Рыб, иначе позже за устроенный и оставленный вами бардак придется расплачиваться.

Читайте также Гороскоп на июль 2020 года: у Овнов ожидается проблемный месяц, Львов подстерегает опасность, а Водолеям улыбнется удача при поиске половинки

а еще Гороскоп на 2020 год: Львам нужно будет чаще отдыхать, Весы станут примером для окружающих, а Водолеи должны быть осторожны с деньгами