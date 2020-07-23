Гороскоп на 24 июля: Близнецы окажутся в тупике, Скорпионам нельзя терять контроль над ситуацией, а Стрельцами попытаются манипулировать

Овен

Овны могут столкнуться в этот день со сверхзадачей, которая заставить работать ваш мозг на пределе возможностей. Не забывайте делать перерывы в работе.

Телец

Звезды советуют Тельцам, которыми в этот день могут манипулировать, больше полагаться на свои чувства, чем на разум.

Близнецы

Слишком доверявшие своим чувствам Близнецы зашли в тупик. Теперь следует передать бразды правления разуму, который должен найти выход.

Рак

Изменения должны произойти в образе мышления Раков, говорят звезды, которые также предупреждают, что это отразится на каждом аспекте вашей жизни.

Лев

Львам не стоит зацикливаться на одном способе что-то делать. Рассмотрите новые техники и приемы, которые, вполне возможно, вскоре станут для вас основными.

Дева

В этот день Девы могут получить совет, даже если вы его не просили. Важно не игнорировать новую информацию, а изучить ее самым тщательным образом.

Весы

Звезды говорят, что настало время применить накопленные за последнее время знания, Весы. Это будет волнительно и даже немножко страшно, но вскоре все пройдет.

Скорпион

Скорпионы столкнутся с проблемами, требующими серьезного и тщательного обдумывания. Нельзя позволять кому-то другому получить контроль над ситуацией.

Стрелец

В этот день взглядом Стрельцов на определенную ситуацию попытаются манипулировать. Будьте внимательны к деталям и перепроверяйте факты.

Козерог

Излишние размышления на какую-то тему могут сыграть негативную роль, сделав из вас нерешительного человека, хотя ситуация может требовать принятия быстрых решений.

Водолей

Окружающие Водолеев люди попытаются в этот день взять лидерство в свои руки, демонстрируя свои умственные способности. Не участвуйте в их спектакле, лучше устройтесь в зрительном зале.

Рыбы

Если Рыбы что-то начинают, то доводят до логического финала. Не переусердствуйте с текущим заданием. Иногда нужно отступить и посмотреть на задачу с другой стороны.

Читайте также Гороскоп на июль 2020 года: у Овнов ожидается проблемный месяц, Львов подстерегает опасность, а Водолеям улыбнется удача при поиске половинки

а еще Гороскоп на 2020 год: Львам нужно будет чаще отдыхать, Весы станут примером для окружающих, а Водолеи должны быть осторожны с деньгами