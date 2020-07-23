Народные приметы на 24 июля подскажут, следует ли готовиться к дождям с грозами

Народные приметы на 24 июля помогут определить, сулит ли погода грозовые дожди.

Несколько столетий назад широко распространенным и имеющим статус достоверного имело своего рода синоптическое правило, сформулированное на основе персональных наблюдений за окружающей средой, гласящее, что в ближайшее время будут иметь место сильные дожди с грозами, если 24 июля стоит жаркая погода.

Если же в ночь на 24 июля наблюдается теплая погода, можно рассчитывать на богатый урожай плодовых деревьев.

Туманная погода в рассматриваемый день сигнализирует о хорошем урожае грибов.

В некоторых селах 24 июля было принято не спать, дабы услышать пение эльфов. Считалось, что эти звуки оберегают слушателя от напастей со стороны злых сил.