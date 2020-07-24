Гороскоп на 25 июля: Ракам нужна смена обстановки, Девы должны активно выражать свою позицию, а умственным способностям Водолеев могут бросить вызов

Овен
В этот день Овнам не следует совать свой нос в чужие дела. Излишняя подозрительность в отношении других людей может заставить их меньше вам доверять.
Телец
Мнения других людей о том, как все должно быть сделано или устроено будут кардинально отличаться от вашего представления. Будьте готовы к битве, Тельцы.
Близнецы
Сохраняйте открытость, Близнецы, поскольку на протяжении всего дня к вам будет поступать разнообразная информация, анализ которой отложите на потом.
Рак
В этот день у Раков появится возможность совершить короткую поездку. Если у вас нет повода отправляться куда-то, то придумайте его, так как вам нужна смена обстановки.
Лев
Львам следует быть внимательными и сосредоточенными в этот день, иначе вы можете пропустить мимо ушей нечто важное.
Дева
Активно выражайте свое мнение и озвучивайте мысли, Девы. В этот день необходимо обмениваться большим количеством информации, уверяют звезды.
Весы
Весам не нужно договариваться с группой людей, дабы просто ощущать, что вы вписываетесь в коллектив. Придерживайтесь собственной точки зрения.
Скорпион
Скорпионы должны использовать ясное и острое мышление, чтобы начать работу над новыми проектами, которые вы считаете перспективными.
Стрелец
Вокруг Стрельцов в этот день будет множество возможностей, которыми вы непременно должны воспользоваться. Будьте настойчивы в продвижении своих прогрессивных идей.
Козерог
Отличный день, чтобы Козероги выразили свои мысли. Ваш ум готов решать любые задачи и проблемы, возникающие на вашем пути.
Водолей
Кто-то может бросить вызов умственным способностям Водолеев в этот день, поэтому будьте готовы парировать внезапный вопрос быстрым и четким ответом.
Рыбы
В этот день Рыбы могут получить очень важную информацию, поэтому с самого утра убедитесь в том, что все доступные вам средства связи исправно работают.
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