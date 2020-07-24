Гороскоп на 25 июля: Ракам нужна смена обстановки, Девы должны активно выражать свою позицию, а умственным способностям Водолеев могут бросить вызов

Овен

В этот день Овнам не следует совать свой нос в чужие дела. Излишняя подозрительность в отношении других людей может заставить их меньше вам доверять.

Телец

Мнения других людей о том, как все должно быть сделано или устроено будут кардинально отличаться от вашего представления. Будьте готовы к битве, Тельцы.

Близнецы

Сохраняйте открытость, Близнецы, поскольку на протяжении всего дня к вам будет поступать разнообразная информация, анализ которой отложите на потом.

Рак

В этот день у Раков появится возможность совершить короткую поездку. Если у вас нет повода отправляться куда-то, то придумайте его, так как вам нужна смена обстановки.

Лев

Львам следует быть внимательными и сосредоточенными в этот день, иначе вы можете пропустить мимо ушей нечто важное.

Дева

Активно выражайте свое мнение и озвучивайте мысли, Девы. В этот день необходимо обмениваться большим количеством информации, уверяют звезды.

Весы

Весам не нужно договариваться с группой людей, дабы просто ощущать, что вы вписываетесь в коллектив. Придерживайтесь собственной точки зрения.

Скорпион

Скорпионы должны использовать ясное и острое мышление, чтобы начать работу над новыми проектами, которые вы считаете перспективными.

Стрелец

Вокруг Стрельцов в этот день будет множество возможностей, которыми вы непременно должны воспользоваться. Будьте настойчивы в продвижении своих прогрессивных идей.

Козерог

Отличный день, чтобы Козероги выразили свои мысли. Ваш ум готов решать любые задачи и проблемы, возникающие на вашем пути.

Водолей

Кто-то может бросить вызов умственным способностям Водолеев в этот день, поэтому будьте готовы парировать внезапный вопрос быстрым и четким ответом.

Рыбы

В этот день Рыбы могут получить очень важную информацию, поэтому с самого утра убедитесь в том, что все доступные вам средства связи исправно работают.

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