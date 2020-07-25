Гороскоп на 26 июля: Тельцы будут популярны, Львам не нужно пытаться что-либо изменить, а Рыбам следует устроить вечеринку

Овен

В этот день Овны должны будут или приспосабливаться к уже сложившейся ситуации, или брать инициативу в свои руки и рисовать свою картину дня.

Телец

Оставайтесь открытыми для партнерства на нескольких уровнях, Тельцы. В этот день вы можете получить сразу несколько предложений от противоположного пола.

Близнецы

Близнецы могут обнаружить, что маленькая искра – это все, что нужно, чтобы разжечь тлеющий огонь страсти в ваших отношениях с избранником.

Рак

Очень важный день для Раков, уверяют звезды. Вы можете столкнуться с крайностями в вашей романтической жизни. Попробуйте найти баланс в этой игре с качелями.

Лев

Львам не удастся разобраться в сложившейся ситуации, поэтому не тратьте свое время на то, чтобы все выяснить, говорят звезды. Пусть все идет так, как идет.

Дева

Достаньте свою метлу из шкафа сегодня, Девы. Вам предстоит убрать паутину в углах вашей эмоциональной спальни. Попрощайтесь с не удовлетворяющими вас отношениями.

Весы

Звезды советуют представителям знака Весы сбросить всю вашу энергию в спортзале, поскольку все равно ничего более полезного вам сделать не удастся.

Скорпион

В вашем сердце, Скорпионы, много страсти, которую нужно выразить. Позвольте вашей романтической природе взять на себя управление. Будьте настойчивы в отношении тех, кого вы любите.

Стрелец

Люди могут очень сильно спорить, когда дело доходит до романтических вопросов, Стрельцы, поэтому звезды советуют вам сдерживать себя.

Козерог

Одинокие Козероги, которые отправляются в поездку, могут встретить любовь всей своей жизни. Расширяйте свой кругозор, ищите новые способы мышления.

Водолей

Один из тех дней, когда нужно просто пойти и взять любовь, Водолеи, если, конечно же, вы того хотите. Не тратьте время на то, чтобы сидеть дома, будьте авантюрными.

Рыбы

В этот день все должно происходить очень хорошо для Рыб, особенно если речь идет о любви и красоте. Устройте вечеринку или пригласите близких друзей.

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