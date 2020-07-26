Гороскоп на 27 июля: Овнам нужно опасаться обмана, Девам пора реализовать свой потенциал, а Стрельцам следует контролировать свои действия

Овен

Овнам следует рассмотреть возможность сделать некоторые долгосрочные денежные и эмоциональные инвестиции. Остерегайтесь при этом обмана.

Телец

Пусть в этот день раскроется творческая натура Тельцов. Добавьте творческий подход к любому проекту, ситуации или человеку, с которым вы сталкиваетесь.

Близнецы

Не рискуйте своими ресурсами, Близнецы, советуют звезды. При перемещениях используйте самые безопасные маршруты. Занимайте более гибкую позицию, чем обычно.

Рак

Не позволяйте внутреннему голосу разрушать вашу самооценку, Раки, поскольку из-за этого вы рискуете потерять уважение других людей. Будьте смелыми и напористыми.

Лев

Придерживайтесь проверенного подхода к ситуации, используйте уже отработанные тактики и приемы, Львы, но не бойтесь в последнюю минуту вносить какие-либо изменения в планы.

Дева

У Дев, говорят звезды, большой потенциал, но он бесполезен, пока вы его не реализуете. Отличный день, чтобы сделать важный шаг на пути к воплощению своей мечты.

Весы

Чтобы хорошо в этот день воспринимать окружающих людей и сложившиеся ситуации, Весам придется на лету адаптироваться. Постарайтесь не влезать в чужие битвы.

Скорпион

Звезды утверждают, что в этот день Скорпионы должны быть на 100% собой. Наслаждайтесь своими уникальными качествами и щедро делитесь ими с миром.

Стрелец

Стрельцы должны быть очень осторожны. Внезапные экстремальные действия с вашей стороны, вызванные гневом или страхом, могут привести к неприятностям.

Козерог

Не завидуйте тем, кто живет полной жизнью, Козероги. Вы можете жить точно так же, но единственный, кто в силах что-то изменить, это вы сами.

Водолей

Звезды советуют Водолеям сосредоточиться на нетрадиционном способе добиться цели. Получится, конечно же, не с первого раза, но результат должен вас порадовать.

Рыбы

В жизни Рыб в этот день может возникнуть много конфликтов. Разные люди и ситуации, кажется, вот-вот разорвут вас на части. Постарайтесь не быть слишком упрямым.

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