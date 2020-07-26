Народные приметы на 27 июля подскажут, порадуют ли ближайшие дни хорошей погодой

Народные приметы на 27 июля помогут узнать, можно ли рассчитывать на то, что в ближайшее время будет иметь место благоприятная метеорологическая обстановка.

В былые времена считалось, что чайки, плавающие в водоемах 27 июля, являются предвестниками того, что ближайшие дни будут теплыми и ясными.

Люди, которым выпало жить во времена, когда от погоды зависело практически всё, считали, что с 27 июля начинает постепенно наступать осень.

Также в былые времена люди панически боялись молний, которые наблюдаются именно в двадцать седьмой день июля. Они верили, что таким образом проказничает нечисть.