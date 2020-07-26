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Народные приметы на 27 июля подскажут, порадуют ли ближайшие дни хорошей погодой

Народные приметы на 27 июля подскажут, порадуют ли ближайшие дни хорошей погодой

Народные приметы на 27 июля помогут узнать, можно ли рассчитывать на то, что в ближайшее время будет иметь место благоприятная метеорологическая обстановка.

В былые времена считалось, что чайки, плавающие в водоемах 27 июля, являются предвестниками того, что ближайшие дни будут теплыми и ясными. 

Люди, которым выпало жить во времена, когда от погоды зависело практически всё, считали, что с 27 июля начинает постепенно наступать осень.

Также в былые времена люди панически боялись молний, которые наблюдаются именно в двадцать седьмой день июля. Они верили, что таким образом проказничает нечисть.  