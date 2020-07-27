Гороскоп на 28 июля: Тельцы следует принимать осознанные решения, Львы должны быть осторожны с критикой, а Водолеи получат «рентген»

Овен

Овны в этот день увидят кристально ясную картину вашей жизненной цели и того пути, который предстоит преодолеть, чтобы ее достичь.

Телец

Многие люди проводят свою жизнь, не принимая осознанных решений. Люди как будто спят. Не попадитесь в эту ловушку, Тельцы, и не позволяйте другим принимать решения за вас.

Близнецы

В этот день у Близнецов будет ясное мышление. Вам легко будут даваться разговоры, в которых вы сможете высказать свое понимание сложившейся ситуации.

Рак

Если вы знаете, что сделали ошибку, не стесняйтесь это признать. Не позволяйте своему эго стоять на пути прогресса и развития, Раки.

Лев

Звезды рекомендуют Львам быть очень осторожными в этот день с критикой. Люди могут отвернуться от вас, если вы не будете осторожны в выражениях.

Дева

В этот день Дев может взять в плен лень. Ваши мысли будут течь медленно, а организм будет вялым. Это верный признак накопившейся усталости. Устройте себе выходной, отдохните.

Весы

Важный урок дня для представителей знака Весы будет заключаться в напоминании того, что эмоции – это сильные вещи, от которых нельзя просто так отмахнуться.

Скорпион

Недавнее агрессивное поведение Скорпионов может вызвать гнев у кого-то, кто решит вам высказать свое недовольство. Хороший день, чтобы увидеть свое поведение со стороны.

Стрелец

Разум стрельцов будет мыслить достаточно ясно в этот день. Хорошая новость заключается в том, что ваше эго и мозг работают на одной волне.

Козерог

Восприимчивость к новым идеям в этот день у Козерогов будет сильнее, чем обычно. Слушайте и учитесь, ведь урок есть в любой ситуации, нужно лишь его заметить и понять.

Водолей

Ясность ума и трезвость мыслей будут потрясающими у Водолеев в этот день. Выйдя из дома, вы сразу сможете увидеть строение всего мира, словно у вас есть рентген.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам настроиться на мысли других людей в этот день. Правда, ваше эго может мешать вашему мозгу, но лучше «отключить» язык и «включить» уши.

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