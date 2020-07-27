В УФСИН РФ по Мордовии подвели итоги работы за первые шесть месяцев 2020 года

В УФСИН РФ по Мордовии в режиме видеоконференцсвязи прошло заседание коллегии по итогам оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансовой деятельности ведомства за первую половину нынешнего года.

Было отмечено, что в первом полугодии на 46,5% было сокращено количество осужденных, нуждающихся в документировании. На 64,2% сократилось количество осужденных, освобожденных без паспортов.

На 14,3% увеличилось количество изъятых наркотических средств и психотропных веществ. На 3% выросло количество изъятых средств сотовой связи при попытке доставки. В 3,3 раза увеличилось количество изъятых спиртных напитков.

План по выпуску товарной продукции и оказанию услуг промышленного характера выполнен на 108,2%. Выпуск составил 476,7 млн рублей при плане 440,7 млн.

На 2,1% увеличился вывод осужденных на оплачиваемые работы. На 0,3% снизилась по отношению к аналогичному периоду прошлого года численность осужденных, имеющих исполнительные листы. На 0,8% увеличился удельный вес трудоустроенных осужденных, имеющих иски, данный показатель составил 90%.

Стоимость сельскохозяйственной продукции, произведенной в учреждениях и реализованной в период с января по июнь, составила 11 млн рублей.

Обстановка по медицинскому обеспечению подозреваемых, обвиняемых, осужденных остается стабильной и контролируемой, вспышек инфекционных заболеваний не было допущено.

Также читайте о том, что в УФСИН РФ по Мордовии прошел конкурс «Моя спортивная семья».

Источник: 13.fsin.su