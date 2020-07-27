Народные приметы на 28 июля подскажут, следует ли готовиться к скорому приходу осени

Народные приметы на 28 июля помогут определить, когда наступит осенняя пора.

Несколько столетий назад в народной среде говорили о скором наступлении осени в том случае, если 28 июля на липах были замечены желтые листья. Вечерний туман в этот день народные приметы называют предвестником скорого дождя.

Также в былые времена считалось, что именно 28 июля солнечные лучи обладают особенной силой, которая благотворно влияет на здоровье человека.

Народные поверья не советуют 28 июля работать в поле, поскольку данными действиями можно накликать на себя разного рода неприятности.

В былые времена конец июля воспринимался в качестве своего рода начала перехода окружающей среды к осени.