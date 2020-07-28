Гороскоп на 29 июля: Раки должны проявить геройские качества, Девам нужно ценить окружающих людей, а Стрельцам нельзя рисковать

Овен

Каждый человек знает, что он несет ответственность за свои действия, но не каждый способен признавать свои ошибки, Овны, а именно это вам предстоит сделать.

Телец

В этот день Тельцам нужно будет выучить один урок. Не следует понапрасну тратить время окружающих вас людей, научитесь излагать мысли кратко.

Близнецы

Близнецы могут получить романтическое предложение в этот день, говорят звезды. В начале отношений всегда жарко, а как поведет себя избранник в момент прохлады, сказать сложно.

Рак

Звезды уверены, что в этот день должны проявиться геройские качества Раков, которые просто придут и сделают то, что необходимо, независимо от обстоятельств.

Лев

Хороший и веселый день ждет Львов, но веселье не всегда покупается за деньги. Звезды советуют провести день на позитиве, ничего не потратив.

Дева

Не всегда главное то, что вы делаете, Девы, говорят звезды. Главное – это люди, которые окружают вас большую часть времени. Дарите им радость, улыбки, веселое настроение.

Весы

В этот день Весы могут получить сообщение, которое нанес вам сильный удар. Также может случится так, что тот кто больше всех злорадствует, в итоге поможет вам встать на ноги.

Скорпион

Скорпионов переполняет энергия, поэтому когда вас попросят вмешаться в ситуацию и принять решительные меры, вам будет легко выполнить просьбу.

Стрелец

Звезды предупреждают Стрельцов о долгосрочных последствиях сделанной в этот день ошибки. Адекватно оценивайте ситуацию, не рискуйте, подумайте несколько раз перед принятием окончательного решения.

Козерог

Каждый человек, с которым Козероги общались, каждый перенесенный удар сформировали вас как личность. Гордитесь собой, но не забывайте, что процесс развития никогда не заканчивается.

Водолей

Не забывайте говорить слова любви своему избраннику Водолеи, когда вы расстаетесь, пусть даже и на непродолжительный срок.

Рыбы

В этот день Рыбы, которые ощущают упадок сил, могут достичь гораздо большего, чем вы думали. Вам лишь нужно поверить в себя и сделать несколько попыток.

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