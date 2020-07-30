Жительница Кочкурово пойдет под суд по обвинению в оставлении в опасности малолетнего ребенка

В Кочкурово местная жительница обвиняется в оставлении в опасности малолетнего ребенка и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Вечером 7 марта инспектору ПДН ОП №13 (по обслуживанию Кочкуровского района) ММО МВД РФ «Лямбирский» поступил телефонный звонок от жительницы одного из домов по улице Школьной о том, что из соседней квартиры на протяжении нескольких часов доносится плач малолетнего ребенка. Женщина несколько раз стучала в дверь, но хозяйка жилища, мать трех малолетних детей, не открывала.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции пытались связаться с хозяйкой жилья по телефону, но он был выключен. Голосов взрослых из квартиры слышно не было. Выйдя на улицу, полицейские стали светить фонарем в окна квартиры, расположенной на первом этаже, и увидели в комнате 5-месячного сына хозяйки жилья. В присутствии понятых участковый уполномоченный полиции через форточку проник в жилище. Ребенок находился дома один, он был голоден.

В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что мать ребенка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры с его отцом и ухода последнего из дома решила назло ему также покинуть квартиру. Сына женщина уложила спать на диване и оставила одного более чем на 12 часов. Домой гражданка вернулась под утро. Заметив отсутствие ребенка, она, посчитав, что его забрал отец, легла спать. Другие дети в этот день гостили у бабушки.

В ходе опроса женщина рассказала, что после ссоры пошла в гости к знакомому, где продолжила распивать спиртные напитки. Уголовное дело в отношении нерадивой матери находится на рассмотрении суда. В скором времени женщина будет лишена родительских прав.

Сын женщины был помещен в Большеберезниковский дом ребенка. Его здоровью ничего не угрожает.

Также читайте о том, что житель Лямбиря пытался украсть 81 бутылку водки.

Источник: 13.мвд.рф