Гороскоп на 4 августа: Овнам и Козерогам лучше отложить поездку, деньги для Львов запоздают, а Рыбам помешает встретиться с любимым работа

Овен

Овнам в этот день, возможно, придется отложить запланированную давно поездку из-за неожиданных для вас и внезапно произошедших событий.

Телец

Тельцы, жаждущие оказать вечером с объятиях своего избранника, могут с ним не увидеться, поскольку вас или любимого свяжут данные ранее обязательства.

Близнецы

В доме Близнецов накопилось столько проблем, что достаточно одного неверного слова и кто-то сорвется. Правда, звезды уверяют, что уже к вечеру все уладится.

Рак

В этот день Раки будут заняты телефонными переговорами, которые не всегда будут успешными.

Лев

Временная задержка с поступлением некоторых ожидаемых Львами средств может заставить вас отложить необходимую покупку. Задержка неприятна, но это не отмена покупки, поэтому не нервничайте.

Дева

Некоторые пожилые люди, возможно, ваши родители, могут быть слишком откровенны в своей оценке того, как Девы справляются с ситуацией. Вы особенно чувствительны сегодня, поэтому постарайтесь не сорваться на дорогих вам людей.

Весы

В этот день представителей знака Весы могут вывести из себя «специалисты» со своими советами, как лучше сделать что-то. Объясните всем, что вы сами знаете, как лучше.

Скорпион

Как только у Скорпионов появится чувство неуверенности в себе и в том, что вы способны достичь поставленной цели, сразу же начнется период спада.

Стрелец

Не стоит ждать новостей, даже если касаются вашей карьеры, Стрельцы. Известия придут поздно, уверяют звезды, поэтому сделайте что-то полезное в свободное время.

Козерог

Козерогов будут ждать бесконечные задержки и потерянный багаж, поэтому в этот день лучше не совершать поездок, говорят звезды.

Водолей

Друг или коллега Водолеев испытывает финансовые трудности, что поставит под сомнение его участие в совместном с вами проекте.

Рыбы

Карьерные обязанности могут помешать Рыбам встретиться в этот день с любовным партнером. Скорее всего, вы никак не сможете исправить ситуацию, но важно об этом известить любимого.

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