Мэр Саранска заявил, что на качество уборки в городе никакие факторы влиять не должны

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев в ходе оперативного совещания, прошедшего 3 августа, заявил, что на качество уборки в городе никакие факторы влиять не должны.

Градоначальник отметил, что каждый на своем месте должен добросовестно исполнять свои обязанности, подчеркнув, что это касается не только муниципальных предприятий, но и управляющих компаний. Также Пётр Тултаев заявил, что не следует коронавирусом оправдывать те или иные недочеты в работе.

Кроме того, глава городской администрации сообщил, что во время пятничного обхода территории Саранска сделал замечания по поводу уборки ответственным лицам, подчеркнув, что принцип индивидуального контроля, по его мнению, является наиболее эффективным, хоть данный поход иногда вызывает негативную критику.

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Источник: adm-saransk.ru