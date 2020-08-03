В Саранске разыскиваются два парня и девушка, подозреваемые в краже продуктов из магазина

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскиваются два парня и девушка, которые подозреваются в краже продуктов из магазина.

Ранним утром 1 августа из магазина, расположенного по адресу – улица Степана Разина, два неизвестных парня и девушка, личность которой также пока что не была установлена, похитили продукты питания и напитки общей стоимостью 5 тыс. рублей.

Все, кто владеет какими-либо сведениями о личностях или местонахождении предполагаемых преступников, могут сообщить необходимые данные по следующим телефонным номерам: 89179991747, 8(8342)299017.

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Источник: 13.мвд.рф