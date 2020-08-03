Мэр Саранска распорядился продолжать рейды по соблюдению масочно-перчаточного режима в общественном транспорте

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев дал указание продолжать рейды по соблюдению масочно-перчаточного режима в общественном транспорте.

Градоначальник отметил, что он понимает усталость горожан от действия мер ограничительного характера, но данные правила нужно соблюдать, поскольку коронавирус никуда не ушел.

Также мэр акцентировал внимание на полном соблюдении профилактических мер в подведомственных администрации города учреждениях.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru