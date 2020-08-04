Заместитель начальника УФСИН РФ по Мордовии провел встречу с заместителем начальника Куйбышевской железной дороги

Заместитель начальника УФСИН РФ по Мордовии Геннадий Шиндин провел рабочую встречу с заместителем начальника Куйбышевской железной дороги Максимом Киселевым.

В ходе указанной встречи были обсуждены вопросы создания возможных механизмов взаимодействия, касающихся социальной адаптации и привлечения к труду осужденных, а также возможные варианты участия учреждений УИС по Мордовии в производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг для нужд ОАО «РЖД».

Геннадий Шиндин рассказал о возможностях производственного сектора ведомства в части изготовления мебели, изделий металлообработки, пошива рабочей одежды, производства хлеба и хлебобулочных изделий, стирки белья.

Руководители договорились о сотрудничестве в части трудоустройства осужденных, которым было назначено наказание в виде принудительных работ.

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Источник: 13.fsin.su