Гороскоп на 6 августа: утро будет тяжелым практически для всех знаков, но к вечеру все проблемы можно будет решить

Овен

Очень важно достичь поставленной цели, говорят звезды, которые предупреждают Овнов о том, что для этого не стоит идти по головам.

Телец

Утро не самое лучшее время для Тельцов, которые смогут привести свои мысли в порядок лишь к полудню. Правда, затем вы сможете решить любую задачу.

Близнецы

С самого утра на голову Близнецов свалятся проблемы, однако к вечеру вы их успешно разрешите. Ситуации будут очень быстро меняться, будьте к этому готовы.

Рак

Свободолюбивой натуре Раков сложно справляться с потрясениями. Будьте особенно осторожны с теми, кто ставит перед вами задачу и ожидает, что вы с ней справитесь.

Лев

Львы могут расслабиться и позволить чувствам определять программу действий. Правда, все это будет вечером, предупреждают звезды, а днем вас ждут дела.

Дева

Звезды говорят, что в этот день для Дев все будет складываться очень удачно, поэтому лучше материализовать это состояние.

Весы

Утром мозг представителей знака Весы будет словно в тумане, который рассеется ближе к обеду. Правда все ответы, которые вы хотели получить за этот день, раскроются вам лишь ночью.

Скорпион

Звезды предупреждают Скорпионов о том, что стремление достигнуть цель может завести вас за определенные красные линии, которые нарушать не следует.

Стрелец

В этот день случайно сказанное кем-то слово может привести Стрельцов в состояние гнева. Держите себя в руках, когда будете отвечать обидчику.

Козерог

Не удивляйтесь, Козероги, если утром вы выскочите из постели с искрой вдохновения, которого не было вчера вечером. Вспышка гения случится быстро и неожиданно, поэтому успейте воспользоваться всеми плюсами.

Водолей

Иногда эмоции Водолеев берут верх над рациональными мыслями, и в конечном итоге вы действуете импульсивно, однако в этот день ваши голова и сердце будут работать в паре.

Рыбы

Вечер этого дня будет важен для Рыб, которым звезды рекомендуют подвести некоторые итоги, любуясь закатом, а также ощущая спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.

Читайте также Гороскоп на август 2020 года: Овны смогут реализовать свои задумки, Скорпионам не следует ссориться с близкими, а Рыбам нужно избежать депрессии

а еще Гороскоп на 2020 год: Львам нужно будет чаще отдыхать, Весы станут примером для окружающих, а Водолеи должны быть осторожны с деньгами