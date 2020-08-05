Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии приняли участие в акции «Твои друзья – книги»

Сотрудники межрегионального учебного центра УФСИН РФ по Мордовии приняли участие в акции «Твои друзья – книги».
В преддверии акции был организован сбор книг для пополнения библиотеки исправительной колонии №2. В числе собранных книг – художественная литература, книги об искусстве, цветоводстве, детективы.
Проведение подобных акций способствует процессу ресоциализации осужденных, поскольку чтение формирует положительные моральные качества, расширяет кругозор, дает почувствовать себя причастным к большой литературе.
По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.
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Источник: 13.fsin.su