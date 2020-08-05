В Мордовии ремонтируется дорога между населенными пунктами Большое Игнатово и Атяшево

В Мордовии ведется работа по ремонт дороги между Большим Игнатово и Атяшево в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Будет отремонтировано 3 километра дороги. Подрядчиком является ООО «МАПО-транс».

Рабочим предстоит засыпать дорожное полотно по гравию цементом, смочить водой и уплотнить. Бетонное полотно считается более надежным, чем асфальтовое покрытие.

Вдоль дорожного полотна, где близко растут кусты и деревья, работает экскаватор. Он очищает обочину и близлежащую территорию от ненужной растительности.

Работы должны завершиться в конце октября нынешнего года.

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Источник: e-mordovia.ru