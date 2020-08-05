В Мордовию был доставлен соучредитель коммерческой организации, подозреваемый в преднамеренном банкротстве

В Мордовии в рамках расследования уголовного дела о преднамеренном банкротстве был задержан соучредитель коммерческой организации.

К январю 2018 года у ООО «СДС-Управление строительства» образовалась кредиторская задолженность в размере более 180 млн рублей. С целью преднамеренного банкротства и извлечения выгод для себя руководством организации по фиктивным основаниям был заключен договор цессии, согласно которому право требования ранее образовавшегося долга с ООО «Мордовдевелопмент» в сумме более 865 млн рублей получала иная коммерческая организация. ООО «Мордовдевелопмент» передало в собственность этой коммерческой организации простые векселя на сумму более 894 млн рублей. В действительности же никаких реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между данными организациями не было.

Решением суда ООО «СДС – Управление Строительства» было признано банкротом, кредиторам вышеуказанного общества был причинен крупный ущерб на общую сумму около 183 млн рублей.

В рамках расследования указанного уголовного дела 4 августа текущего года в Москве был задержан 45-летний Алексей Гришин, являющийся соучредителем ООО «Инвест-Альянс», в которое входит в том числе ООО «СДС-Управление строительства».

Были проведены обыски по месту проживания подозреваемого в Красногорском районе Московской области, а также в квартире в Москве и в рабочем кабинете. Среди изъятого имеются денежные средства, ювелирные украшения, финансовые документы, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

Подозреваемый был доставлен в Саранск.

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Источник: mordovia.sledcom.ru