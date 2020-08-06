Гороскоп на 7 августа: Овны могут получить новую работу, Ракам пора познакомиться с новым соседом, а Водолеям лучше записать свои сны

Овен

Если Овны искали работу, то в этот день вы можете узнать о вакансии из неожиданного источника, к примеру, на вечеринке или светском мероприятии.

Телец

Любовь очень спонтанная дама, и она может доказать это еще раз. На сей раз в прицеле могут оказаться одинокие Тельцы, которые внезапно встретят свою половинку.

Близнецы

Знакомые Близнецов могут привести к вам новых людей, которые окажутся весьма и весьма полезными для вас. Также знакомство с ними доставит вам массу положительных эмоций.

Рак

Новый для Раков человек, появившийся не так давно в вашей жизни (к примеру, сосед), все больше и больше интересует вас. Наберитесь смелости и познакомьтесь.

Лев

В этот день Львы могут получить возможность заработать дополнительные средства. Не волнуйтесь насчет работы, вы быстро ее сделаете, заполучив новых клиентов.

Дева

Дев внезапно может посетить вдохновение, которое поможет начать или продолжить очень важный для вас проект. Вы будете генерировать новые идеи весь день.

Весы

Звезды советуют представителям знака Весы записывать все свои идеи, даже если они кажутся нежизнеспособными. Возможно профессионалы смогут превратить их в реальность.

Скорпион

Жажда приключений овладеет разумом Скорпионов в этот день. Если вы надумали пригласить своего избранника на загородную прогулку, то предупредите и всех остальных, чтобы вам не мешали.

Стрелец

В этот день Стрельцы могут получить неожиданное сообщение от человека, связанного с вашей карьерой. Это хорошие новости, но они могут быть поданы в необычной форме.

Козерог

Козероги могут получить неожиданный шанс улететь в далекое место, возможно даже за чужой счет. Если так, то собирайте чемоданы и вперед!

Водолей

Звезды советуют Водолеям записать сны, который вам приснятся в эту ночь, чтобы затем их проанализировать, найти послание и сделать выводы.

Рыбы

Состоящие в отношениях Рыбы могут увидеть глупую и безумную сторону своего избранника, тогда как одинокие Рыбы испытают симпатию к странному человеку.

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