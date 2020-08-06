В Саранске был задержан житель Ульяновской области, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан житель Ульяновской области, который подозревается в незаконном обороте наркотиков.

Стражи порядка в одном из подъездов дома, расположенного на территории Пролетарского района города, задержали безработного 24-летнего жителя посёлка Сурское Ульяновской области, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и изъяты синтетические наркотики массой 37,55 г.

Молодой человек заявил, что в дальнейшем планировал сбыть запрещенное вещество.

Стражи порядка возбудили уголовное дело в отношении жителя Ульяновской области.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф