В Дубенском районе в ДТП с участием легковушки и грузовика погибли два человека

В Дубенском районе произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате которого погибли два человека.

Происшествие произошло вечером 5 августа на 77-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск. По предварительной информации, 42-летний гражданин, управлявший легковым автомобилем марки «Лада-Гранта», превысив скорость, врезался в двигавшийся впереди грузовик марки КамАЗ.

От полученных телесных повреждений водитель легковушки и его 37-летняя пассажирка скончались на месте происшествия.

В настоящее время проводится проверка по факту данного ДТП.

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Источник: гибдд.рф