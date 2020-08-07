В одной из колоний Мордовии прошли мероприятия в рамках акции «Твои друзья – книги»

В исправительной колонии №14 УФСИН РФ по Мордовии в рамках акции «Твои друзья – книги» был проведен ряд мероприятий.

В отрядном звене в преддверии празднования 200-летия со дня рождения Ф. М. Достоевского была организована читательская конференция, посвященная жизни и творчеству писателя.

В библиотеке исправительного учреждения был проведен литературный час, на котором осужденные обсудили великое произведение «Преступление и наказание», а также рассмотрели личности Родиона Раскольникова и Сони Мармеладовой путем чтения отрывков из произведения по ролям.

В клубе-столовой прошел показ фильма «Воскресение души», посвященный 120-летию романа Л. Н. Толстого «Воскресение».

Кроме того, по инициативе осужденных была организована выставка рисунков «Алые паруса – символ мечты» по мотивам романа А. С. Грина «Алые паруса».

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Источник: 13.fsin.su