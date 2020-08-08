Гороскоп на 9 августа: Раков и Козерогов может ослепить ревность, планы Скорпионов будут нарушены, а Стрельцы получат неприятные известия о деньгах

Овен

Совместная работа по дому может стать причиной конфликта между Овнами и членами семьи. Постарайтесь сделать свою часть как можно быстрее, и тогда проблем удастся избежать.

Телец

Раздражительность и даже гнев будут спутниками Тельцов, которых выведут из-за себя телефонные переговоры. Лучше не ввязываться в ссору. Прогулка поможет прояснить голову.

Близнецы

Возникшие в этот день недопонимания поможет разрешить психологический талант Близнецов, которые также найдут выход из непростой финансовой ситуации.

Рак

Неуверенность в себе и ревность могут испытать в этот день Раки, которые увидят, как интересующий вас человек проявляет интерес к другой персоне.

Лев

Интуиция Львов укажет вам на человека, который скрывает от вас важную информацию, но нужно сделать так, чтобы он сам все рассказал.

Дева

Независящие от Дев обстоятельства помещают вам посетить в мероприятии, принять участие в котором вы давно запланировали.

Весы

В этот день у представителей знака Весы может попросить помощи особа, остро нуждающаяся в сочувствии, рассказ которой подарит вам несколько гениальных идей.

Скорпион

Некоторые важные планы, возможно, связанные с отпуском или образованием, могут оказаться временно заблокированы обстоятельствами, не зависящими Скорпионов.

Стрелец

Стрельцы могут получить письмо или звонок с неприятными новостями о деньгах. Не стоит искать виноватых, поскольку обстоятельства случившегося никому не подвластны.

Козерог

В этот день Козерогов может ослепить беспочвенная ревность, поэтому постарайтесь не попасться в расставленные ею ловушки и капканы.

Водолей

Нервное напряжение последних дней может негативно отразиться на самочувствии Водолеев, которые будут просто обессилены в этот день.

Рыбы

Группа друзей и приятелей, к которой принадлежат Рыбы, может в этот день распасться из-за ссор между ее членами. Не расстраивайтесь, поскольку это временно и вскоре группа вновь соберется вместе.

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