Гороскоп на 10 августа: Овнам лучше слушать, чем говорить, Львы поладят с избранником, а Козероги получат хорошие новости о деньгах

Овен

В этот день Овнам лучше слушать, чем говорить, уверяют звезды. Вы могли бы с сочувствием выслушать тех, кто нуждается в некотором понимании.

Телец

Тельцы могут завершить сложный проект, который важен для вашей карьеры. Вы будете эмоционально перегружены, поэтому придется приложить усилия, чтобы контролировать свои чувства.

Близнецы

Поскольку Близнецы не любят показывать свои чувства, то вам захочется побыть одному после посещения растрогавшего вас события – свадьбы или крестин, к примеру.

Рак

Интенсивный, эмоциональный сон может так сильно взволновать Раков, что вы проснетесь с ощущением реальности сновидения. Запишите свои мысли на этот счет, советуют звезды.

Лев

Львов в этот день могут до слез растрогать эмоциональные дискуссии со своим избранником. Вы преодолеете трудный этап и, скорее всего, придете к взаимопониманию.

Дева

Желание выполнить как можно больше дел по дому появится в этот день у Дев, которые могут ждать гостей или просто захотят украсить свое жилище.

Весы

Интенсивное общение с близким другом или возлюбленным может открыть новые, замечательные грани ваших отношений. Выяснится, что у вас больше общего, чем думали Весы.

Скорпион

В этот день может случится эмоциональное событие, касающееся вашей семьи, например, планирование свадьбы, но переполняющие Скорпионов чувства вы сможете удержать в узде.

Стрелец

Стрельцы, как правило, придают большое значение самоконтролю. Данный навык пригодится, когда вы получите замечательные новости, которые могут даже вызвать слезы.

Козерог

Звезды говорят, что в этот день Козерогам стоит ожидать отличных новостей о деньгах, и, возможно, о профессиональном росте.

Водолей

Буря положительных эмоций способна поставить на грань тонкую душевную организацию Водолеев, которые могут расплакаться.

Рыбы

Ваша интуиция и умение предвидеть ситуацию пребывают в этот день на рекордно высоком уровне, Рыбы. Вы сможете легче обычного настраиваться на мысли и чувства других людей.

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а еще Гороскоп на 2020 год: Львам нужно будет чаще отдыхать, Весы станут примером для окружающих, а Водолеи должны быть осторожны с деньгами