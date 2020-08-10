В Саранске 17-летнего парня, пытавшегося украсть туфли из магазина, приговорили к исправительным работам

В Саранске суд вынес приговор в отношении 17-летнего парня, пытавшегося похитить обувь из магазина.

Вечером 21 февраля нынешнего года 17-летний житель Саранска, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, зашел в магазин одежды и обуви, расположенный в торгово-развлекательном центре «Сити-Парк». Молодой человек надел спортивные туфли стоимостью 916 рублей и, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, направился к выходу из магазина. В определенный момент парень был задержан сотрудниками торгового заведения. После этого на место преступления прибыли сотрудники полиции. Парень грубо выругался в адрес одного из полицейских.

Решением Октябрьского районного суда Саранска в отношении 17-летнего парня была избрана мера наказания в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

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Источник: oktyabrsky.mor.sudrf.ru