Межрегиональный учебный центр УФСИН РФ по Мордовии открыл двери новой учебной группе

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии было возобновлено обучение по программе профессионального обучения граждан, впервые принятых на службу в уголовно-исполнительную систему на должности рядового состава и младшего начальствующего состава.

Группа укомплектована сотрудниками УФСИН РФ по Мордовии.

Перед началом занятий было проведено организационное собрание, на котором был представлен командно-преподавательский состав.

На строевом смотре был проверен внешний вид слушателей, наличие служебных удостоверений, проведен инструктаж о правилах ношения форменной одежды, даны азы строевой подготовки.

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Источник: 13.fsin.su