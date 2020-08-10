В Дубенском районе в ДТП с участием автомобиля и мотоцикла пострадали два человека

В Дубенском районе произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло днём 9 августа на 75-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск. По предварительной информации, 24-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки Chevrolet, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения и врезался в мотоцикл марки BMW.

Пострадали 34-летний водитель мотоцикла и его 28-летняя пассажирка. Пострадавшие были госпитализированы в районную больницу.

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Источник: гибдд.рф