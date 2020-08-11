Гороскоп на 12 августа: состояние Овнов и Близнецов может увеличиться, Весы могут потратиться на дом, а Козероги познакомятся с интересными людьми

Овен

Если Овны владеют акциями или другими подобными активами, то ожидайте услышать, что их ценность взлетела выше того, на что можно было надеяться.

Телец

Романтический избранник Тельцов будет выглядеть особенно привлекательно. Этот день может стать незабываемым, если вы проведете его вместе.

Близнецы

В этот день Близнецы, которые много работали в последнее время, должны начать пожинать плоды своих усилий. Вложения или стоимость собственности должны серьезно увеличится.

Рак

Избранник Раков может получить отличные новости о своей карьере и захочет пригласить вас отпраздновать это событие. Убедитесь, что вы выглядите как можно лучше.

Лев

Львы, которые общаются с коллегами вне работы, могут получить от них интересные сведения. Также пользу принесут беседы с родными и близкими.

Дева

Препятствия для открытого и честного общения между Девами и вашим избранником были устранены за последние несколько недель, поэтому можно смело произносить слова любви.

Весы

Звезды говорят, что теперь настало то время, когда Весы могут потратить крупную сумму на свой дом – будь-то деньги на ремонт, новую мебель или даже новое жилище.

Скорпион

В этот день Скорпионы должны выглядеть особенно хорошо и быть очаровательными, так как вас ждет общение не только с соседями и друзьями, но и избранником.

Стрелец

В течение дня в голову Стрельцов могут прийти исключительные идеи для проектов, связанных с письмом, музыкой или рисованием. Не удивляйтесь, если ваша интуиция тоже улучшится.

Козерог

Козероги могут провести светское мероприятие с участием небольшого количества друзей. Это позволит вам познакомиться с новыми интересными людьми, которые заглянут на огонек.

Водолей

Занимающиеся творчеством Водолеи могут получить в этот день новости о предстоящем успехе. Вашу голову заполнят идеи для новых проектов.

Рыбы

Проживающий далеко друг может позвонить или написать письмо Рыбам в этот день. Возможно, он окажется вскоре неподалеку и хочет встретиться с вами.

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