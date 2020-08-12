Гороскоп на 13 августа: Близнецам могут стать волонтером, Девы попадут в самую гущу событий, а Скорпионам сопутствуют успех и удача

Овен

В этот день Овнам может прийти денежная сумма сверх вашего обычного дохода. Это может быть бонус, расчет или даже какой-то подарок.

Телец

В вашем сообществе могут произойти серьезные изменения, Тельцы. По большей части они положительные. Будьте готовы к сюрпризам.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам попробовать себя в роли волонтера или просто помочь другу. Это откроет ваши новые стороны, о наличии которых вы даже не подозревали.

Рак

Раки могут проснуться с ощущением, что вы способны свернуть горы. Ваша физическая энергия, энтузиазм и уверенность в себе будут на очень высоком уровне.

Лев

В этот день Львы могут вернуть радость жизни, которая была у вас в детстве. Вы серьезны по натуре, но постарайтесь сохранить и сберечь полученное чувство радости.

Дева

Девы могут стать участниками интересных событий, которые затем станут новостями. Ожидайте большой активности вокруг себя.

Весы

Возможно, у представителей знака Весы возникнут новые идеи для развития карьеры. Вы думаете не только о поиске нового места работы, но и о смене профессии.

Скорпион

Идущие рядом со Скорпионами успех и удача должны дать вам заряд энергии для реализации планов и идей. Возможно, вы также думаете о дополнительном образовании.

Стрелец

Злость без видимой причины, которую могут испытать Стрельцы, указывает на потревоженную старую рану. Найдите событие, которое разбудило негативные воспоминания.

Козерог

Отличный день для тех Козерогов, которые готовы начать новые дела с новыми людьми. Встречи или групповые мероприятия могут привести к появлению идей для новых проектов.

Водолей

Некоторые хорошо выполненные ранее работы могут принести вам заслуженное признание общественности, а также уважение близких и дорогих для Водолеев людей.

Рыбы

Подсмотренные в Сети или на ТВ идеи из других стран могут зажечь искру творчества. Ваши интеллектуальные или художественные интересы могут обрести новое измерение.

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