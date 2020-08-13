Гороскоп на 14 августа: Овны ощутят эмоциональный подъем, Львам следует прекратить видеть в людях только плохое, а у Козерогов будет тяжелый день

Овен

Овны ощутят эмоциональный подъем, который поможет вам быть уверенными в себе, а это избавит вас от необходимости кому-то что-то доказывать.

Телец

В этот день Тельцы могут заявить о себе с большей уверенностью, чем обычно, поскольку у вас будет обоснованная точка зрения на происходящие вокруг процессы.

Близнецы

Как только Близнецы достигают точки эмоционального равновесия, происходит событие, выбивающее почву из-под ваших ног.

Рак

Излишняя самоуверенность Раков повышает риски возникновения опасных ситуаций и несчастных случаев.

Лев

Хватит придираться ко всем, с кем вы общаетесь, Львы, критикуя то, что и как они делают. Видя в людях только плохое, вы создаете непреодолимую дистанцию между вами.

Дева

Вы полны энергии и стремитесь стать свободными духом, Девы, но ваши эмоции могут найти способ блокировать эти мысли. Успокойтесь и делайте все шаг за шагом.

Весы

Весы могут ощутить назойливую тяжесть, которая привязывает вас очнуться в реальности, вместо того, чтобы фантазировать. Преодолейте ментальный блок, который говорит, что быть реалистом плохо.

Скорпион

В этот день Скорпионы смогут работать намного эффективнее и результативнее, так как вы полны энергии и сил. Обращайте внимание на детали.

Стрелец

Стрельцы не должны расстраиваться, если ваши достижения покажутся незначительными по сравнению с успехами других, ведь есть разные способы оценки результатов.

Козерог

Битва началась, и вы стали целью, Козероги. Если за вами нет солидной силы, то этот период может оказаться трудным. В эмоциональном плане это может быть не лучший день.

Водолей

Рискнуть Водолеям может помешать боязнь будущего конфликта или неудачи. Подобные защитные механизмы полезны, но они точно никуда вас не приведут.

Рыбы

Простая прогулка по кварталу каждое утро может быть всем, что нужно Рыбам, чтобы почувствовать прилив физической и умственной энергии.

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