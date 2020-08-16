Гороскоп на 17 августа: Раков ждет прекрасный день, Весы должны побыть в одиночестве, а Козероги могут решить свои проблемы

Овен

Звезды советуют Овнам вспомнить уже почти забытое письмо ручкой на бумаге, которое открывает то, что не сможет открыть набор текста на клавиатуре.

Телец

Обостренное ощущение сочувствия и понимания в этот день испытают Тельцы. Выражайте свою привязанность и поддержку самым близким людям.

Близнецы

Не удивляйтесь, если скорость ваших мыслей будет сверхзвуковой в этот день Близнецы. Звезды советуют воспользоваться этими возможностями в полной мере.

Рак

Еще один прекрасный день ожидает Раков, уверены звезды. Планетарные энергии будут влиять на вас и ваши дела самым положительным образом.

Лев

Идеальный день для совместного времяпрепровождения, поэтому звезды советуют Львам побыть вместе с дорогими вам людьми.

Дева

Не будет лучшего дня для того, чтобы начать писать о том, о чем вы давно мечтали рассказать всем, Девы, но если это сложно, то для начала можно завести дневник.

Весы

Возможно, представителям знака Весы потребуется побыть одному в этот день. Очень важно заботиться о своем эмоциональном благополучии, поскольку у вас очень чувствительный характер.

Скорпион

Звезды говорят, что в этот день Скорпионы могут смело идти своим путем, независимо от того, чего хотят другие. Ваша независимость очень важна, но может потребоваться компромисс, чтобы избежать конфликта.

Стрелец

Наверное, прошло слишком много времени с того момента, когда Стрельцы целый день тратили на приключения. Пригласите друзей, чтобы веселее провести время.

Козерог

Если у Козерогов появились проблемы или вас что-то беспокоит, подумайте о том, чтобы собраться вместе со всеми участниками и поделиться своими опасениями.

Водолей

Водолеев могут попытаться заставить сделать то, чего вы делать не хотите, хотя ранее вы дали обещание заняться проектом. Не бойтесь признаться, что вам неприятна эта работа.

Рыбы

В этот день Рыбы могут узнать, что кому-то из ваших близких нужна помощь, но они слишком гордые, чтобы просить помочь. Не позволяйте этому останавливать вас.

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