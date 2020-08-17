Гороскоп на 18 августа: практически все знаки ощутят прилив творческого вдохновения и физических сил

Овен

В этот день Овны могут проявить свои природные творческие способности. Вы можете обнаружить, что в такие дни искусство приносит вам много удовольствия.

Телец

Поскольку Тельцы много работают, звезды советуют развлекать свое тело и разум, расслабляться, слушать любимую музыку. Даже несколько минут будут иметь значение.

Близнецы

Посетите книжный магазин и поищите интересные книги по ремеслам или искусству. После их прочтения у Близнецов могут возникнуть идеи для самовыражения.

Рак

То, как Раки оформляют свой дом или рабочее место, является художественным выражением. Это же касается и того, как вы одеваетесь и делаете прическу.

Лев

Прилив физических сил и энергии позволит Львам выполнить в этот день самую сложную работу. Звезды советуют сделать то, что вы давно планировали, но всегда не хватало сил.

Дева

Займитесь делами в этот день, Девы. Хорошо будут выполняться задания, требующие внимания или творчества. Сделайте что-нибудь красивое для особенного человека.

Весы

Весы будут особенно активны в этот день, поэтому вам может захотеться сделать не только сложную умственную работу, но и тяжелую физическую.

Скорпион

Приступы, делающие Скорпионов капризными, истощают вас, поскольку эмоциональное состояние влияет на физическое. Научитесь держать себя в руках.

Стрелец

Хороший день для того, чтобы наверстать упущенное, поскольку Стрельцы будут на пике работоспособности.

Козерог

В этот день способность Козерогов отстаивать свои решения и не позволять другим влиять на вас может усилиться. Следуйте за своим сердцем.

Водолей

Почти все иногда хотят просто посидеть без дела, но в случае Водолеев может пострадать ваше здоровье, если вы будете слишком малоподвижны.

Рыбы

Энергичные Рыбы смогут завершить любую работу, которую нужно доделать. Не вздумайте останавливаться, пока не будут сделаны все дела, иначе ваша энергия вас разорвет.

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