Юным журналистам Мордовии выделили 300 тысяч рублей на школу блогеров

Руководитель ресурсного центра движения школьников Мордовии Дарья Радайкина получила на форуме «Территория смыслов» грант в размере 300 тыс. рублей.

Указанные денежные средства будут потрачены на реализацию проекта под названием Media4you.

Рассматриваемый проект представляет собой медиа-смену для лидеров и активистов ученического самоуправления образовательных организаций республики. Молодые люди будут учиться создавать материалы в социальных сетях и осваивать навыки журналистики.

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Источник: mordovmedia.ru