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Юным журналистам Мордовии выделили 300 тысяч рублей на школу блогеров

Юным журналистам Мордовии выделили 300 тысяч рублей на школу блогеров

Руководитель ресурсного центра движения школьников Мордовии Дарья Радайкина получила на форуме «Территория смыслов» грант в размере 300 тыс. рублей.

Указанные денежные средства будут потрачены на реализацию проекта под названием Media4you.

Рассматриваемый проект представляет собой медиа-смену для лидеров и активистов ученического самоуправления образовательных организаций республики. Молодые люди будут учиться создавать материалы в социальных сетях и осваивать навыки журналистики.

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Источник: mordovmedia.ru