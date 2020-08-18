Гороскоп на 19 августа: не бойтесь перемен, Тельцы, Ракам лучше следовать за своими инстинктами, а Рыбам полезно иногда выходить из привычной роли

Овен

Недовольным своей нынешней карьерой Овнам звезды советуют начать составлять план по исправлению ситуации. Прочтите статьи и советы про собеседование, изучите доступные вакансии.

Телец

Не бойтесь перемен, Тельцы. Без изменений жизнь стала бы однообразной и скучной. Попробуйте рассматривать изменения как путь к большему счастью и самореализации.

Близнецы

В былые времена великие правители так сильно верили в сновидения, что нанимали переводчиков. Если вы думаете, что сны это не случайные мысли, то вы можете многое из них извлечь.

Рак

Следуйте за своими инстинктами, говорят звезды Ракам. Даже если вы склонны больше прислушиваться к своему разуму, чем к чувствам, отложите логику в сторону.

Лев

В этот день Львам нужно накормить свой разум новыми знаниями. Почитайте интересную информацию в Сети или посетите, если возможно, библиотеку.

Дева

Страх, боль и беспокойство, которые Девы испытывают утром после ночных кошмаров, говорят о том, что вам следует разобраться со своими снами и понять, что они означают.

Весы

Энергии планетарных аспектов помогут представителям знака Весы достичь поставленные цели, даже если вы уже перестали к ним стремиться.

Скорпион

Скорпионы в этот день могут преуспеть в вопросах карьеры или образования. Это может быть как углубление имеющихся знаний, так и получение новых.

Стрелец

Легко доверять фактической реальности, чем вещам, которые вы не можете пощупать, но интуиция может сослужить Стрельцам хорошую службу, уверены звезды.

Козерог

Используйте свою творческую сторону, чтобы добиться успеха в этот день, Козероги. Это не обязательно должно иметь форму готового продукта, это может быть и креативная идея.

Водолей

Расширить свой кругозор предлагают Водолеям звезды. В Сети есть бесконечное количество ресурсов и информации для изучения, стоит только выбрать интересное для вас направление.

Рыбы

Выйдите за рамки привычной для вас роли, Рыбы. Делая так время от времени, вы можете добавить новых знаний и улучшить свою жизнь. Планетарные аспекты способствуют такому росту.

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