В Мордовии двум сотням семей продлили выплаты из материнского капитала без заявлений

В Мордовии с начала нынешнего года 205 семьям было произведено продление ежемесячной выплаты из средств материнского капитала без заявлений.

Получают указанную ежемесячную выплату семьи, в которых второй ребенок родился или был усыновлен с января 2018 года. Доход на каждого члена семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. В Мордовии эта сумма составляет 19828 рублей.

Каждый месяц семья получает из средств материнского капитала 9442 рубля.

Получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала семья имеет право до достижения ребенком возраста трех лет.

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Источник: vestnik-rm.ru