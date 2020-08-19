Гороскоп на 20 августа: Овны должны помочь друзьям, Девам нужно держать ситуацию под контролем, а Весы смогут завершить проект

Овен

Завершить все дела раньше времени смогут Овны, у которых в этот день будет прилив сил. Помогите своим друзьям или коллегам в свободное время.

Телец

Избавьтесь от любой неуверенности, Тельцы, и попробуйте сделать то, что давно хотели. Любые препятствия на вашем пути вы преодолеете без особых сложностей.

Близнецы

Если в последнее время Близнецы чувствовали себя вялыми, то в этот день вы ощутите прилив энергии и сил, которые усилят ваши способности, в том числе и творческие.

Рак

Звезды советуют Ракам испытать нечто новое в этот день, даже если это прогулка по новому месту. Вы получите необходимый вам заряд энергии.

Лев

Львам в этот день нужно обрести чувство полного контроля над ситуацией, а добиться этого звезды советуют путем наведения порядка в ящиках, шкафах, кладовке или библиотеке.

Дева

Энергия этого дня подарит Девам чувство готовности ко всему, что вам преподнесет судьба. Тем не менее вам придется держать все под своим контролем.

Весы

Это хороший день, чтобы сделать вторую попытку завершить то, что вы не смогли сделать с первого раза, Весы. Неудачи ведь не только понижают самооценку, они еще укрепляют характер.

Скорпион

Способность Скорпионов находить новаторские подходы к решению различных проблем может сослужить вам хорошую службу в этот день.

Стрелец

Этот день как нельзя лучше подходит для того, чтобы Стрельцы занялись просроченной работой, завершение которой вы откладывали «на потом».

Козерог

Не беспокойтесь о продуктивности. Звезды говорят, что если Козероги не сделали все, что хотели вчера, вы обязательно сделаете это сегодня. Беритесь за дело и вперед.

Водолей

Ожидайте прироста физической энергии, Водолеи. Наиболее приятными будут такие упражнения, как йога или ходьба. Также может оказаться, что стоит пересмотреть свои цели.

Рыбы

Если Рыбам кажется, что вам сложно завершить определенные проекты или задачи, то энергия этого дня придаст вам необходимые силы.

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