В СИЗО-2 УФСИН РФ по Мордовии проводятся занятия с молодыми сотрудниками

Психологом следственного изолятора №2 УФСИН РФ по Мордовии проводится работа по развитию коммуникативных и управленческих навыков у молодых сотрудников.

Основными задачами в процессе психологической подготовки молодых сотрудников являются развитие профессионально-психологической ориентированности, формирование умения учитывать психологические условия эффективности выполнения профессиональных действий, формирование умения психологически эффективно пользоваться речью, мимикой, жестами, а также формирование умения пользоваться психологическими приемами в общении со спецконтингентом.

Быстрая и успешная адаптация молодых сотрудников в коллективе способствует личностному и профессиональному росту.

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Источник: 13.fsin.su