Четыре жителя Мордовии пойдут под суд за убийство, совершенное в 2002 году

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении четырех местных жителей, которые обвиняются в убийстве человека, совершенном несколько лет назад.

В Саранске в конце июня 2002 года во дворе жилого дома из огнестрельного оружия был убит 23-летний парень. Версия следствия гласит, что данное преступление было совершено в рамках противоборства имеющих место в те времена криминальных группировок, которые делили между собой зоны влияния.

Четырех жителей Мордовии, причастных к убийству, удалось привлечь к ответственности лишь спустя несколько лет. Один из них уже отбывает наказание за организацию и участие в преступном сообществе «Юго-Запад».

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении суда.

Также читайте о том, что в Саранске 19-летний парень обвиняется в покупке и хранении наркотиков.

Источник: 13.мвд.рф