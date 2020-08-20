Гороскоп на 21 августа: Тельцы получат силу, Скорпионы смогут погреться в лучах своего великолепия, а Рыбы будут сиять во всей красе

Овен

Звезды советуют Овнам постараться не забывать о собственных проектах и желаниях. Вокруг вас будет происходить много манипуляций, которые способны сбить вас с курса.

Телец

Этот день подарит Тельцам силу, чтобы превратить нездоровую ситуацию в положительную, но сначала вы должны избавиться от всей неуверенности в себе.

Близнецы

У Близнецов могут возникнуть затруднения, если вы попытаетесь проявить свою волю по отношению к другим, не имея самых благородных намерений.

Рак

Внутри Раков будет бушевать огонь, но вы должны быть осторожны, когда используете эту силу. Гордитесь и торжествуйте. Идите, отведя плечи назад и высоко подняв голову.

Лев

Может возникнуть много шума из-за чего-то, что покажется Львам совсем незначительным. Постарайтесь увидеть не только красоту, но и важность всего, что вас окружает.

Дева

Для Дев наступает критический момент, и вы можете обнаружить, что другие люди открыто выступают против ваших действий.

Весы

Не стесняйтесь в этот день говорить громче обычного, Весы. Вы обнаружите, что все становится на свои места легче, если вы высказываете свои мысли открыто и прямо.

Скорпион

В этот день Скорпионы могут погреться в лучах своего великолепия. В вашем распоряжении огромная сила. Вы обнаружите, что ваше эго здорово, заряжено и готово к битве.

Стрелец

Звезды намекают, что пришло время разжечь внутреннюю страсть Стрельцов и позволить ей говорить с большей уверенностью, чем в последнее время.

Козерог

Не стоит недооценивать силу своих слов, Козероги. Осознайте огромное влияние, которое они оказывают на других, и возьмите на себя ответственность за все последствия.

Водолей

Не зацикливайтесь на изменениях настроения в этот день, Водолеи. Посмотрите на более широкие тенденции и на то, как позитивные элементы складываются в вашу пользу.

Рыбы

Это ваш день, Рыбы, чтобы сиять во всей красе, утверждают звезды. Не нужно ничего бояться и сдерживать себя. Вы обнаружите, что вам есть чем поделиться.

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